Militairen na zes jaar weg uit Belgisch straatbeeld

Zwaarbewapende militairen verdwijnen uit het straatbeeld van België. Die surveilleren sinds de terreuraanslagen in 2015 op straat, bij metrostations, vliegvelden en andere kwetsbare plaatsen.

De militairen worden vervangen door politieagenten, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een interview met de Franstalige krant Le Soir gezegd. Op het vliegveld van Brussel-Charleroi en in de Europese wijk van Brussel zijn de militairen al weg.

De rest volgt later. "Op 1 april zijn de andere luchthavens, stations en metro's aan de beurt. In juni volgen de ambassades, eveneens in fasen." In de Joodse buurt van Antwerpen blijven de militairen voorlopig nog.

De militairen waren na de aanslagen in Parijs in 2015 op zichtbare plekken neergezet uit angst voor nieuwe aanslagen. Een jaar later werd er een aanslag gepleegd op de luchthaven van Brussel en een metrostation.

Volgens de minister zijn de militairen minder nodig. "De politie kan de bewaking zelf nu prima aan", verzekert Verlinden.