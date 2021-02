Terpstra start vol ambitie aan klassiekerseizoen: 'Wil nog een keer uithalen'

"Het is de bedoeling om nog een keer uit te halen", blikt Niki Terpstra vooruit op het klassiekerseizoen, dat zaterdag begint met Omloop Het Nieuwsblad. Of de 36-jarige wielrenner al de vorm heeft om zich in de frontlinie te laten zien, is echter ook voor hemzelf nog een vraagteken.

Het was voor Terpstra niet alleen een zwaar jaar vanwege de coronapandemie, die het wielerseizoen overhoop gooide. Hij ging in juni in een trainingsrit hard onderuit en belandde in het ziekenhuis. "Mijn lichaam heeft flinke klappen gehad, dus het duurde heel lang voordat ik weer op niveau was. Dat is ook mentaal zwaar."

Teleurstellende Ronde van Vlaanderen

Dat de valpartij impact heeft gehad, was onder andere te zien in de Ronde van Vlaanderen, die was verplaatst van april naar oktober. In 2017 finishte Terpstra in de voorjaarsklassieker als derde en een jaar later won hij Vlaanderens Mooiste, maar afgelopen jaar kwam de renner van Total Direct Énergie als 111de en laatste over de streep.

Bekijk hoe Terpstra de Ronde van Vlaanderen won in 2018: