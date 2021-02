NS lijdt recordverlies en wil meer steun

De NS is hard geraakt door de coronacrisis. Het vervoersbedrijf leed over het afgelopen jaar een verlies van 2,6 miljard euro, het grootste verlies in de geschiedenis van het bedrijf.

"Een enorm bedrag", zegt Marjan Rintel, de hoogste baas van NS. "Je zou er meer dan 200 nieuwe intercity's van kunnen kopen."

Door de coronamaatregelen namen veel minder mensen de trein en liep de omzet uit de stationswinkels en horeca terug. Het bedrijf verwacht de komende jaren veel minder te verdienen met het Nederlandse railnet en moest daarom een verlies in de boeken opnemen van 1,6 miljard euro.

2300 banen weg

De afgelopen jaren was het voor de NS vooral de vraag hoe ze de groei van het aantal reizigers aan konden, maar nu is het voor het bedrijf de opgave om mensen weer terug in de trein te krijgen.

De NS verwacht dat pas in 2025 het aantal reizigers weer op het niveau is van 2019. Mensen blijven voorlopig deels thuiswerken en reizen minder naar het buitenland, denkt het bedrijf. Ook hebben meer mensen een elektrische fiets aangeschaft waardoor ze minder met de trein gaan.

Omdat het de komende jaren minder druk is, wil het spoorwegbedrijf 1,4 miljard euro besparen. Dit gebeurt door minder te investeren en door 2300 banen te schrappen, via natuurlijk verloop. In de nieuwe cao is een werkgarantie afgesproken tot 2025. De bestellingen voor nieuwe treinen worden de komende jaren mogelijk teruggeschroefd.

Staatssteun

De NS ontvangt tot september 2021 een beschikbaarheidsvergoeding van de overheid om in de coronacrisis met de gewone dienstregeling door te rijden. "Om ook later treinen te kunnen laten rijden, zijn er nieuwe afspraken met het rijk nodig", zegt NS-topvrouw Rintel. "We kunnen onze investeringen niet terugverdienen nu er onvoldoende reizigers een kaartje kopen."

Hoeveel meer geld er nodig is, wil het bedrijf niet zeggen.