Prinses Dubai vraagt VK om onderzoek naar verdwenen oudere zus

Prinses Latifa al-Maktoum van Dubai heeft het Verenigd Koninkrijk gevraagd om het onderzoek naar haar verdwenen oudere zus Shamsa opnieuw op te starten. De prinses deelde een brief die ze stuurde met de BBC.

Shamsa werd meer dan 20 jaar geleden ontvoerd op straat in Cambridge. In de brief schrijft haar jongere zus dat hun vader, de emir van Dubai, achter de verdwijning zat. Shamsa was 18 toen het gebeurde. Ze is nu 39 jaar oud en is sinds de ontvoering niet meer in het openbaar gezien.

"Alles wat ik van jullie vraag, is om alsjeblieft aandacht te schenken aan deze zaak", schreef prinses Latifa aan de Britse autoriteiten. "Dan zou ze haar vrijheid kunnen terugkrijgen."

'Verschil maken voor vrouwen'

De oudere prinses bracht een deel van haar jeugd door in Engeland. Daar had ze nauw contact met haar neef, met wie de BBC sprak. "Ze wilde het verschil maken voor vrouwen, voornamelijk in de Arabische wereld", zegt hij tegen de omroep. "Ze wilde de grenzen opzoeken. Toen begonnen de problemen."

In een brief aan haar neef in 1999 schreef Shamsa dat ze niet mocht studeren van haar vader. "Hij vroeg me niet eens wat ik wilde. Hij zei gewoon nee", citeert de BBC uit de brief. Ze vertrouwde haar neef toe dat ze wilde vluchten.

Zombie

In de daaropvolgende zomer reed ze weg van het landgoed van de familie in Surrey. Ze werd later in Cambridge gevonden. Haar vader bracht haar met een helikopter naar Frankrijk. Van daaruit werd ze naar Dubai gevlogen.

Pas na zeven maanden was de Britse politie op de hoogte van de ontvoering. Om feiten te checken wilde de politie naar Dubai gaan, maar dat verzoek werd geweigerd. Daarna lag het onderzoek stil. In 2018 zou Shamsa weer contact hebben gelegd met de politie. De zaak werd niet lang daarna gesloten vanwege "gebrek aan bewijs om verdere acties te ondernemen".

Shamsa zat tot 2008 in een gevangenis, zegt haar zus Latifa. "Ze moest aan de hand geleid worden want ze kreeg haar ogen niet open. Ze kreeg een lading pillen om haar onder controle te houden. Door die pillen veranderde ze in een zombie", schrijft haar jongere zus.

Latifa claimt ook gegijzeld te zijn

Latifa zou zelf ook tegen haar zin vanuit het buitenland teruggebracht zijn naar Dubai. Vorige week verschenen video's waarin zij zegt dat ze wordt gegijzeld door haar familie en dat ze vreest voor haar leven. In een verklaring die de koninklijke familie vorige week gaf, staat dat er goed voor haar wordt gezorgd.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn herhaaldelijk gevraagd om opheldering over de kwestie te geven door de VN, Amnesty en Human Rights Watch, maar antwoorden zijn tot nu toe uitgebleven.