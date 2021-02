World Athletics houdt deur dicht: geen Russische atleten bij EK indoor

Russische atleten zijn ook niet welkom bij de komende EK indoor in het Poolse Torun, zo heeft de Russische atletiekbond zelf naar buiten gebracht.

Aanvankelijk had de Russische bond nog de hoop dat de eigen atleten onder neutrale vlag zouden kunnen meedoen aan het toernooi, dat op 4, 5, 6 en 7 maart wordt gehouden. De internationale atletiekbond World Athletics houdt de deur evenwel dicht.

World Athletics zal pas tijdens een bijeenkomst op 17 en 18 maart beslissen of Russen überhaupt weer onder een neutrale vlag in actie mogen komen op internationale toernooien, waaronder de Olympische Spelen. Dit zou nog steeds om maximaal tien Russische atleten gaan.

Sinds 2015 strenge sancties

Voor de Russische sport gelden sinds 2015 strenge sancties naar aanleiding van een omvangrijk dopingschandaal dat het jaar daarvoor aan het licht was gebracht. Onthullingen door de Duitse tv-zender ARD en vervolgonderzoek door het internationaal antidopingagentschap WADA legden destijds een omvangrijk Russisch dopingnetwerk bloot dat door de overheid werd aangestuurd.

Trainers, bonden, de Russische regering, anti-dopingagentschap Rusada en een hoge Russische official van World Athletics zouden op de hoogte zijn geweest en aan het bedrog hebben meegewerkt.

Uitzonderingen

Er zijn in het verleden uitzonderingen gemaakt voor Russische atleten die konden bewijzen zich niet schuldig te hebben gemaakt aan ongeoorloofde praktijken. Onder neutrale vlag mochten zij in actie komen op internationale toernooien. Een dopingincident in 2018 met hoogspringer Danil Lysenko, die herhaaldelijk zijn whereabouts niet had ingevuld, zette de wereldatletiekbond weer op scherp. Ook zijn coach Evgeniy Zagorulko werd in 2019 geschorst.

Mede om die reden wil World Athletics nu in aanloop naar de EK indoor ook geen uitzondering maken voor Russische atleten.