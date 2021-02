Leger Armenië eist vertrek regering, premier ontslaat legerchef

Premier Pasjinian van Armenië heeft het hoofd van de strijdkrachten ontslagen. Aanleiding is een verklaring waarin de chef namens het hele leger het vertrouwen in de regering opzegt.

De Armeense premier en de regering zijn niet langer in staat om beslissingen te nemen in het belang van de bevolking, staat in de verklaring van het leger. "Het ineffectieve optreden en blunders in het buitenlandse beleid hebben het land op de rand van de afgrond gebracht."

Nagorno-Karabach

De positie van Pasjinian ligt al langer onder vuur, vooral vanwege zijn afhandeling van de recente oorlog met Azerbeidzjan over het betwiste gebied Nagorno-Karabach. In het akkoord dat in november een eind maakte aan dat bloedige conflict gaf Armenië delen van het gebied prijs aan zijn aartsvijand.

Sindsdien gaan Armeniërs geregeld de straat op om het vertrek van de regering te eisen. De afgelopen week groeide het aantal betogers dat in de hoofdstad Jerevan op de been was tot enkele tienduizenden.

'Dit is een coup'

Pasjinian weigert echter op te stappen. In een reactie op de uitspraak van de legerchef had hij een boodschap aan het volk die rechtstreeks was te volgen op Facebook en waarin hij het ontslag van de topmilitair bekendmaakte.

De premier zei dat hij de verklaring van het leger beschouwt als een militaire staatsgreep en hij riep zijn aanhangers op om een massale steunbetuiging in Jerevan te organiseren. "Het belangrijkste is nu dat we de macht in handen houden van het volk."