Rotterdamse agenten krijgen schriftelijke berisping om racistische appjes

De politie heeft vijf Rotterdamse agenten schriftelijk berispt vanwege racistische uitlatingen in een WhatsApp-groep. Ook komt er een aantekening in hun dossier, zegt de politie in een persbericht.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke heeft zijn excuses aangeboden namens de betrokken agenten voor de uitspraken die zij op WhatsApp deden. Hij zegt teleurgesteld te zijn door de appjes van zijn collega's. Westerbeke wil ze wel nog een kans geven "om te laten zien dat hun excuses oprecht zijn en mijn vertrouwen in hun professionaliteit en vakmanschap terecht is."

De politie hield een intern onderzoek naar de appgroep die acht maanden bestond. Daaruit kwamen meer kwetsende, racistische uitspraken naar dan eerder door de NRC zijn gepubliceerd.

Verder is ook ook onderzocht of de vijf agenten ook buiten de groep zich racistisch opstelden, maar volgens de politie was dat niet het geval. "Daaruit blijkt dat dat de agenten hun werk professioneel en vanuit gelijkwaardigheid doen."

De racistische berichtjes kwamen aan het licht na een artikel in NRC Handelsblad. De krant schreef juli vorig jaar dat agenten in de WhatsApp-groep burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen". Het OM maakte afgelopen zomer al bekend dat de agenten niet vervolgd worden, omdat de uitlatingen in een besloten WhatsApp-groep werden gedaan.