Geen bussen meer bouwen, maar badkamers: 'Het wordt wel even wennen'

Medewerkers van bussenfabriek VDL in Heerenveen reageren verrast op de nieuwe koers van het bedrijf. Gisteren kondigde het industrieconcern aan badkamers, wc's en andere kant-en-klare woningonderdelen te gaan maken. VDL gaat daarvoor samenwerken met bouwbedrijf Van Wijnen.

De 150 medewerkers van de VDL-locatie in Heerenveen worden komend jaar omgeschoold. De werknemers zijn blij dat er geen banen verloren gaan, maar moeten wel even wennen. Logisch, zegt FNV-bestuurder Masja Zwart. "Je hoort ineens dat de fabriek waar je 8 uur per dag zit, het bedrijf dat al 100 jaar bussen maakt, iets heel anders gaat doen", zegt ze tegen Omrop Fryslân.

De bond is ook heel blij dat de werknemers mogen blijven. Bovendien verwachten VDL en Van Wijnen dat er meer banen bij zullen komen. "Als je kijkt naar het woningtekort, en wat we hier doen, dan denk ik absoluut dat de werkgelegenheid zal toenemen", zegt directeur Ietze van der Meer van VDL.

Grote fabriek

Van Wijnen en VDL zijn de plannen sinds afgelopen zomer aan het uitwerken. Van Wijnen is al bezig met de bouw van een grote fabriek in Heerenveen. Daar worden straks de casco's van huizen gebouwd. De locatie van VDL gaat zich richten op de binnenkant van de woningen.

Voorlopig worden er nog wel bussen gebouwd in Heerenveen. In de loop van 2022 wordt die productie steeds meer verplaatst naar andere locaties van VDL, in onder meer Venlo en Valkenswaard.