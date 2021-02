Horecabedrijven willen terrassen openen: 'De druppel zijn de volle parken'

Een actiegroep van tientallen afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept cafés en restaurants op vanaf dinsdag 2 maart de terrassen buiten te zetten. De ondernemers vinden het niet eerlijk dat de winkels vanaf 3 maart wel weer deels open mogen, maar horeca niet.

"Bij winkels kan je op afspraak naar binnen", zegt Johan de Vos namens de actievoerders. "Wij noemen dat sinds jaar en dag reserveren en dat kan in de horeca ook." Er is voor een opening op 2 maart gekozen vanwege het mooie weer.

De druppel is voor ondernemers de drukte van afgelopen weekend in de parken. "We zien weekend na weekend volle stadsparken en gebrek aan handhaving. Er wordt gewoon feest gevierd, het is bizar", zegt De Vos.

Gisteren nam de politie wel maatregelen in parken in Amsterdam, Utrecht en Tilburg, omdat mensen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. "Onze ergernis is vooral dat het een ongereguleerde situatie is, terwijl dat bij ons beter kan: met anderhalve meter, registratie en toezicht", zegt De Vos.

In het Vondelpark hadden duizenden jongeren zich verzameld: