Illegale goudmijn ingestort in Indonesië, zeker drie doden

Op het Indonesische eiland Sulawesi is een illegale goudmijn ingestort. Zeker drie mensen kwamen om het leven. Er wordt nog gezocht naar vijf mijnwerkers.

Het zoeken naar overledenen is lastig vanwege de moeilijk bereikbare locatie van de mijn. Ook gaf de instabiele ondergrond het risico op aardverschuivingen, zei een woordvoerder van de reddingswerkers.

Illegale goudmijnen komen vaker voor in Indonesië. Het risico op ongelukken is groot vanwege aardverschuivingen, overstromingen of tunnels die instorten. Daarnaast gebruiken mijnwerkers giftige stoffen als kwik en cyanide om gouderts te verwerken. Dat doen ze vaak zonder bescherming.