Staatssecretaris: maak meer ruimte voor ondernemers met belastingschuld

Ondernemers die een belastingschuld hebben, moeten meer ruimte krijgen om na de coronacrisis weer uit het rood te komen. Dat vindt demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief. Hij werkt aan een plan om te voorkomen dat bedrijven na de crisis alsnog failliet gaan.

Er zijn zo'n 250.000 bedrijven die bij de fiscus uitstel hebben aangevraagd, voor een totaalbedrag van 17 miljard euro. Nu hoeven ondernemers pas in oktober te beginnen met terugbetalen. Daar krijgen ze drie jaar de tijd voor. Vijlbrief zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er nu onder meer wordt gekeken of die termijn verlengd kan worden.

Eerder zei Vijlbrief in De Telegraaf dat er ook wordt gekeken om ondernemers in het begin iets minder te laten aflossen en dat langzaam te laten oplopen. Ook de rente zou dan langer laag gehouden worden; de huidige 0,01 procent.

Al deze maatregelen moeten ondernemers financieel meer lucht geven. Vijlbrief: "We gaan proberen om het te zoeken in uitsmeren en tijd geven."

'Kwijtschelden geen optie'

Het kwijtschelden van de belastingschuld is voor de demissionair staatssecretaris geen optie. "Er zit iets oneerlijks in", zegt Vijlbrief op NPO Radio 1. Zo zijn er mensen die hebben gespaard of geld hebben geleend van hun familie en kennissen om de belasting te betalen. Het zou dan volgens hem niet eerlijk zijn als je tegen anderen zegt: nou weet je, jij hoeft geen belasting te betalen.

Vijlbrief zegt ervan bewust te zijn dat ook andere schuldeisers aankloppen bij bedrijven. Daarover is hij met ze in gesprek om te voorkomen dat de uitgestelde belastingschuld door andere schuldeisers wordt opgeëist.