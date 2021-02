Kaartverkoop proeffestival van start • Sekswerkers plannen actie om werk te hervatten

In Frankrijk mogen huisartsen vanaf vandaag ook patiënten in hun eigen praktijk gaan vaccineren tegen het coronavirus. Bijna 29.000 artsen hebben zich ervoor aangemeld, ruim de helft van het totaal aantal huisartsen in Frankrijk. Ze gebruiken daarvoor het AstraZeneca-vaccin.

De patiënten die in aanmerking komen zijn Fransen van 50 tot 64 jaar die extra risico lopen omdat ze bijvoorbeeld al een ziekte hebben. Het gaat naar schatting om twee miljoen kwetsbaren. Het is aan de huisarts om zelf te beslissen of iemand wel of niet in die categorie valt.

Tot nu toe werden in Frankrijk alleen nog bewoners van verpleeghuizen, 75-plussers en zorgpersoneel gevaccineerd. Vorige week vrijdag stond de teller op 3,6 miljoen toegediende vaccinaties. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar.

Frankrijkcorrespondent Frank Renout verwacht dat het vaccineren er alleen niet sneller op zal gaan. "Vooralsnog krijgen ze weinig vaccins, maar dat moet langzaam toenemen. Deelnemers beschikken deze week nog maar over tien doses. Volgende week krijgen ze nog eens ieder 20 of 30 doses."