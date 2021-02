Fitnessbranche komt zaterdag in actie • Franse huisartsen mogen ook vaccineren

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in de maand januari opnieuw gestegen. Toen waren dagelijks gemiddeld 71.000 werknemers niet inzetbaar. Dat is meer dan het gemiddelde verzuim over het hele coronajaar 2020, meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. Vorig jaar bleven gemiddeld 63.000 medewerkers per dag thuis vanwege ziekte.

Gemeten over heel 2020 lag het percentage ziekteverzuim op 6,83 procent, tegen 6,14 procent in het jaar ervoor. Volgens Vernet laten de nieuwe cijfers zien dat de druk op werknemers in de zorgsector dankzij de coronacrisis nog altijd onverminderd hoog is.

Op basis van onderzoek bij circa driehonderd zorginstellingen berekende Vernet het landelijk verzuimpercentage in januari op 7,68 procent. Het verzuim steeg in alle regio's, de regio Noord liet net als een jaar geleden het hoogste verzuim zien. De cijfers zijn nog exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest.