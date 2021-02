Nieuw bewijs voor oorzaak uitsterven dinosauriërs: 'Dit is de kers op de taart'

De Chicxulub krater, diep onder de grond in de Golf van Mexico - SPL

Er is nieuw bewijs dat de meeste dinosauriërsoorten miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven door een meteorietinslag in Mexico. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, waaraan ook twee Nederlanders hebben meegewerkt, dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. Volgens de onderzoekers is het bewijs een van de laatste puzzelstukjes die nodig zijn om de oorzaak van het uitsterven van dinosauriërs te achterhalen. Wetenschappers dachten al langer dat de Mexicaanse Chicxulub-krater in de Golf van Mexico aanwijzingen bevat voor het uitsterven van dinosauriërs. Ze koesterden al die tijd de wens om boringen te doen in het midden van de krater. Maar dat is ingewikkeld, zegt paleontoloog Jan Smit van de Vrije Universiteit van Amsterdam die bij het onderzoek betrokken was. "Sinds 1994 werven we al fondsen om de boringen te betalen, pas een paar jaar geleden was het benodigde bedrag - meer dan 13 miljoen dollar - bij elkaar. Daarmee is onder meer een speciaal booreiland neergezet."

Het boorplatform dat aangelegd moest worden voor de boringen - The University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences

De monsters uit die boringen zijn nu onderzocht, en daaruit blijkt dat er diep in de bodem een hoge concentratie iridium zit. "Die stof is eigenlijk een soort vingerafdruk van een meteoriet", vertelt onderzoeker Smit. "Iridium is al talloze keren op aarde aangetroffen, zoals op fossielen van dinosauriërs." Toch was nooit definitief aangetoond waar de inslagkrater van die specifieke meteoriet zich bevindt, zegt Smit. Onderzoeker Jan Smit: "Om dat laatste puzzelstukje te leggen was het nodig om het iridium ook in de Mexicaanse krater te vinden, waarvan we al jaren dachten dat het de 'schuldige' krater was":

Nieuw bewijs over uitsterven dinosauriërs - NOS

Volgens Smit is het nu zeker dat de meteorietinslag in Mexico de oorzaak is van het uitsterven van de meeste dinosauriërsoorten. En ook andere wetenschappers, niet betrokken bij het onderzoek, noemen de conclusie belangrijk. "Dat het iridium nu ook in de krater zelf is gevonden, is de kers op de taart", zegt hoogleraar Anne Schulp die werkzaam is bij Naturalis.

Het monster van de boring waarin het iridium is aangetroffen - Onshore science party of IODP-ICDP Expedition 364

Hoe stierven dinosauriërs uit? Gedurende miljoenen jaren leefden vele soorten dinosauriërs verspreid over de aarde. "Zo'n 66 miljoen jaar geleden was dat in een klap afgelopen", vertelt Schulp. "Er komt een enorme meteoriet op de aarde af, die slaat in en maakt die krater." De meteoriet veroorzaakt een enorme wolk stof in de atmosfeer, waardoor het een lange periode donker wordt op aarde. "Plantengroei komt bijna tot stilstand, wat leidt tot de dood van allerlei soorten dino's die daarvan leven", legt Schulp uit. Na de planteneters is het ook gedaan met de vleesetende dinosauriërs, die onder meer in Noord-Amerika leefden. Uiteindelijk leidt het er volgens wetenschappers toe dat 75 procent van het leven op aarde uitsterft, op land en zee. "Het is een van de allerergste catastrofes in de geschiedenis van het leven, een slachting", aldus Schulp.