Ggz-activist Charlotte Bouwman krijgt behandeling na 1047 dagen wachten

Na een wachttijd van bijna drie jaar kan de suïcidale Charlotte Bouwman (27) binnenkort starten met een behandeling voor haar complexe stoornis. Op de dag van het intakegesprek heeft Bouwman, bekend van haar acties tegen de lange wachtlijsten voor psychiatrische patiënten, 1047 dagen op de wachtlijst gestaan. Ook tijdens de behandeling gaat ze door met actievoeren.

Bouwman is sinds acht jaar suïcidaal. Vandaag kreeg ze te horen dat er in september plek voor haar is binnen een instelling die haar kan helpen met haar dissociatieve stoornis. Daardoor heeft ze vaak het gevoel alsof haar persoonlijkheid "in stukjes uit elkaar valt" en ze het contact met haar omgeving verliest.

Ze is opgelucht, maar "het voelt ook raar. Ik weet dat het zwaar gaat worden."