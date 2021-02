Ajax onverstoorbaar in week met drie krakers: 'Erik creëert een veilig gevoel'

Wilco van Schaik weet waarover hij het heeft. De oud-directeur van FC Utrecht werkte in de Domstad nauw samen met Ten Hag. Ajax lijkt, zelfs in een periode met veel tegenslagen en extra media-aandacht, onaantastbaar. Of onverstoorbaar, zoals Ten Hag het zelf met enige regelmaat noemt in zijn interviews.

Hij hoeft niet om zich heen te kijken, hij hoeft niet bang te zijn voor een mes in de rug of dat er aan hem getwijfeld wordt.

"En als de mensen om hem heen en in de top hem het vertrouwen geven, zit hij in zijn element, kan hij werken zoals hij wil en volgt succes."

"Dat Erik zo presteert, komt doordat hij in een veilige omgeving werkt. Daarmee bedoel ik dat hij vertrouwen en steun voelt van de directie en de raad van commissarissen. Hij hoeft niet om zich heen te kijken, hij hoeft niet bang te zijn voor een mes in de rug of dat er aan hem getwijfeld wordt. Dat is de basis."

Jean-Paul de Jong was in Utrecht assistent van Ten Hag en onderstreept die woorden. "Hij staat voor het club- en het teambelang. Hij staat altijd voor de spelersgroep. En als er dingen gebeuren, kan hij dat managen. Zulke zaken kun je managen als je een goede relatie met je leidinggevenden hebt. Korte lijnen naar de directie zijn belangrijk om zo min mogelijk ruis te hebben."

Van Schaik: "Erik creëert een heel veilig gevoel in de groep, want iedereen weet waar hij aan toe is. Spelers weten wat ze aan hem hebben. Hij is 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar met voetbal bezig en hij analyseert alle tegenstanders. Het maakt Ten Hag niet uit of het FC Dordrecht is of Lille."

De Jong: "Hij is rechtvaardig. Stelt grenzen. Hij schroomt niet om beslissingen te nemen. Hij legt de focus snel weer op voetbal. Duidelijkheid. Dat wordt door de spelersgroep goed ontvangen. Hij houdt spelers scherp, zodat wisselspelers klaarstaan als ze moeten invallen. Of als iemand uit vorm is."

Van Schaik vult aan: "Zoals nu met Lisandro Martínez en Edson Álvarez. De hele eerste helft van het seizoen zaten zij op de bank en nu doen ze probleemloos mee."

Onder een vergrootglas

Ajax schoof de laatste weken Marc Overmars en Edwin van der Sar naar voren om een reactie te geven op alle onrust binnen de club. Ten Hag hield zich afzijdig en bleef gefocust op wedstrijden.

"Dingen waar Erik geen invloed op heeft, laat hij links liggen...", verklaart Van Schaik. "Daar maakt hij zich niet meer druk om. Dat is in deze fase natuurlijk ook aan de hand. Haller is er niet bij? Dan gaat Ten Hag het met andere spelers doen. Daar gaat hij niet meer over zeuren. Hij gaat niet nog vier keer zeggen dat Haller een gemis is, maar geeft gewoon direct andere spelers vertrouwen."