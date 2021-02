Dodental gevangenisrellen Ecuador loopt op tot 79

Het dodental bij gevangenisrellen in Ecuador is opgelopen van 67 naar 79. Volgens de autoriteiten is de situatie in de vier gevangenissen waar dinsdag grootschalige gevechten uitbraken inmiddels onder controle. Alle doden zouden gedetineerden zijn. Achttien van hen werden onthoofd of in stukken gesneden aangetroffen.

Het gaat om dodelijkste gevangenisrellen ooit in Ecuador. Volgens de Ecuadoriaanse president Lénin Moreno ligt er een machtsstrijd van bendes aan ten grondslag: "Het is georganiseerd buiten de gevangenissen en binnen de gevangenissen uitgevoerd door degenen die de macht willen bij de drugssmokkel". Moreno zei hulp van andere Zuid-Amerikaanse landen te willen om de misdaad in Ecuador te bestrijden.

Ecuador zegt dat het conflict tussen de bendes ontstaan is in december. De leider van Los Choneros, dat gezien wordt als machtigste bende, werd vermoord in een winkelcentrum, een paar maanden nadat hij was vrijgelaten uit de gevangenis. Daardoor ontstond een machtsvacuüm dat aanleiding voor andere bendes vormde om een bloedige strijd te ontketenen.

In Ecuadoriaanse gevangenissen zitten 30 procent meer gedetineerden dan waar eigenlijk plaats voor is. De gevangenissen waar de rellen uitbraken huisvesten 70 procent van alle gevangenen in Ecuador.