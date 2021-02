Comedyserie Frasier keert terug op Amerikaanse televisie

De Amerikaanse zender CBS gaat een vervolg maken op Frasier, de succesvolle televisieserie over de avonturen van de snobistische psychiater met z'n eigen radioshow. Wederom speelt acteur Kelsey Grammer de hoofdrol als Dr. Frasier Crane.

Frasier wordt beschouwd als een van de belangrijkste Amerikaanse komische programma's aller tijden en werd eerder uitgezonden tussen 1993 en 2004. De comedy won een recordaantal van 37 Emmy Awards en was ook in Nederland te zien.

Hoofdrolspeler Grammer zegt in een persverklaring enorm uit te kijken naar "een nieuw hoofdstuk" in het leven van zijn personage. Frasier startte in 1993 als spin-off van barserie Cheers.

De nieuwe serie wordt uitgezonden op Paramount+, de Amerikaanse betaalzender van CBS. Volgens de Amerikaanse zender vroegen fans al jaren om de terugkeer van de hitserie. Wanneer de eerste uitzending gepland staat is niet duidelijk.

De laatste jaren krijgen meer Amerikaanse series uit de jaren negentig een vervolg. Zo kregen sitcoms Will & Grace en Roseanne in 2017 en 2018 al nieuwe seizoenen. Ook Sex and the City keert dit jaar terug, zo werd in januari bekend.