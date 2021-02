Facebook investeert miljard in nieuws, Australië neemt mediawet aan

Facebook wil 1 miljard dollar vrijmaken voor "partnerschappen" met de nieuwsindustrie in de komende drie jaar. Dat heeft de Tech gigant bekendgemaakt in een blogpost, waarin het reageert op de onenigheid die het had met de Australische overheid.

Australische gebruikers kregen vorige week geen nieuwsberichten meer in hun tijdlijn te zien. Uitgevers konden ook geen nieuws meer delen via Facebook. Dat had te maken met een nieuwe Australische wet die Facebook wilde verplichten te betalen voor het tonen van content van andere mediabedrijven.

Na overleg van Facebook met Australië over de wet, draaide Facebook zijn besluit terug. Afgesproken werd om de wet op enkele punten aan te passen, zodat Facebook meer vrijheid heeft om met uitgevers te onderhandelen over de prijs van nieuws.

De wet werd vandaag aangenomen in het Australische parlement. Als Facebook geen deal weet te sluiten met een uitgever, zal een arbiter van de overheid bepalen wat een eerlijke prijs is. Ook kan Facebook het arbitratieproces ontlopen als het een "significante bijdrage" levert aan de Australische nieuwsindustrie. Daar lijkt het met de aangekondigde investering op voor te sorteren.

Doorgeefluik

Volgens Facebook ligt er een fundamenteel verschil van inzicht ten grondslag aan de wet. Facebook vindt zich slechts een doorgeefluik en wijst erop dat uitgevers er zelf voor kiezen hun nieuws via het sociale medium te delen. Links naar nieuwswebsites leveren de uitgevers volgens Facebook honderden miljoenen dollar per jaar op.

De uitgevers kijken er anders naar: Facebook en Google verdelen met z'n tweeën het grootste deel van het wereldwijde advertentiebudget. Dat gaat ten koste van de advertentieinkomsten van de uitgevers. Zij willen door Facebook en Google gecompenseerd worden en zeggen een eerlijk bedrag te willen krijgen als vergoeding voor hun auteursrecht.

Partnerschap

Dezelfde discussie speelt op meerdere plekken. Ook in Europa is overleg met Facebook en Google over betalen voor nieuwscontent. Facebook sloot al deals met enkele Britse en Amerikaanse uitgevers. Het Techbedrijf zegt zulke "partnerschappen" te verkiezen boven wetgeving. Vandaar dat het daar nu een miljard dollar voor uit wil trekken.

In oktober maakte Google al bekend hetzelfde bedrag in drie jaar tijd te investeren in nieuws.