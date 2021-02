Tiental Atalanta bezwijkt in slotfase toch nog tegen Real Madrid

Een jaar en vijf dagen geleden reisden tienduizenden voetbalsupporters uit Bergamo af naar Milaan voor de achtste finales in de Champions League, de eerste in de geschiedenis van de club. En het coronavirus reisde mee.

De verpletterende wijze waarop Atalanta die avond de maat nam van Valencia (4-1) drukte de zorgen van de fans naar de achtergrond. Maar een week of twee later lagen de ziekenhuizen vol. En nog iets later reden groene legertrucks door de straten van Bergamo om de doden te vervoeren.

Vanavond was Real Madrid de tegenstander van de ploeg die eerder dit seizoen Ajax uit de knock-outfase hield. Niet in Milaan, maar in een leeg stadion in Bergamo. Daarin leek Atalanta, hoewel het ruim 75 minuten met tien moest spelen, op weg naar 0-0. In de slotfase zorgde Ferland Mendy echter voor 0-1.