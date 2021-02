Manchester City in zetel na zege op Gladbach in uitduel in Boedapest

Manchester City is hard op weg naar de kwartfinales van de Champions League. De eerste confrontatie met Borussia Mönchengladbach in de eerste knock-out-ronde leverde de ploeg van manager Pep Guardiola een verdiende 2-0 uitzege op.

Een echt thuisduel was het overigens niet voor de Borussen. De Engelse formatie was vanwege de coronapandemie niet welkom in Duitsland en daarom werd de wedstrijd afgewerkt in de Puskás Aréna in Boedapest.

Bernardo Silva knikte na een half uur op aangeven van João Cancelo, die een afgemeten voorzet afleverde, de 0-1 binnen en was halverwege de tweede helft - andermaal met het hoofd - de voorbereider van de 0-2 van Gabriel Jesus, die van dichtbij de bal voor het intikken had.

(later meer)