Eerste partij Bertens in vijf maanden geeft nog geen reden tot juichen

Bertens terug op de baan: 'Niveau ver te zoeken, maar begin is er' - NOS

Kiki Bertens heeft voor het eerst sinds 26 februari weer een serieuze wedstrijd gespeeld. De beste Nederlandse tennisster verloor op een demonstratietoernooi in Berlijn van Petra Kvitová: 3-6, 2-6. In het Steffi Graf Stadium zat een beperkt aantal toeschouwers. Op gepaste afstand van elkaar zagen zij dat er nog werk aan de winkel is voor Bertens, die in 48 minuten aan de kant werd gezet. Waar Bertens zich door de coronacrisis vooral had beziggehouden met partijtjes virtueel tennis, had Kvitová al een paar echte potjes in de benen. Maandag veegde de Tsjechische nog Andrea Petkovic van het Duitse gras.

Publiek op de tribunes van het Steffi Graf Stadium in Berlijn - Pro Shots

Ook Bertens had tegen Kvitová, tweevoudig winnares van Wimbledon, weinig in te brengen. In het begin van de tweede set wist ze de sterke service van haar opponente te breken, maar de volgende zes games waren voor de Tsjechische. Zij speelt woensdag de finale tegen Jelina Svitolina. Bertens speelt daarvoor in het duel om de derde plek tegen Anastasija Sevastova.

Demonstratietoernooi op verschillende ondergronden Het zogeheten Bett1 Aces-toernooi in Berlijn wordt van maandag 13 juli tot en met zondag 19 juli gespeeld in Berlijn. Normaal gesproken had er een nieuw grastoernooi georganiseerd moeten worden, maar door het coronavirus ziet alles er anders uit. De organisatie besloot een demonstratietoernooi te houden met zes mannen (onder wie blikvanger Dominic Thiem) en zes vrouwen én op twee locaties. Eerst op gras in het Steffi Graf Stadium en vanaf 17 juli op hardcourt bij het voormalige vliegveld Tempelhof.