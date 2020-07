Bertens terug op de baan: 'Niveau ver te zoeken, maar begin is er' - NOS

Kiki Bertens heeft voor het eerst sinds 26 februari weer een serieuze wedstrijd gespeeld. De beste Nederlandse tennisster verloor op een demonstratietoernooi in Berlijn van Petra Kvitová: 3-6, 2-6. In het Steffi Graf Stadium zat een beperkt aantal toeschouwers. Op gepaste afstand van elkaar zagen zij dat er nog werk aan de winkel is voor Bertens, die in 48 minuten aan de kant werd gezet door grasspecialist Kvitová, tweevoudig winnares van Wimbledon. "Het niveau is nog ver te zoeken, maar het begin is er", sprak Bertens na afloop. "Ik heb lang niet gespeeld en dat zie je ook. Mijn eerste potje en dan op gras tegen Petra, dat is gelijk een uitdaging. Ze was gewoon veel beter." Waar Bertens zich door de coronacrisis vooral had beziggehouden met partijtjes virtueel tennis, had Kvitová al een paar echte potjes in de benen. Maandag veegde de Tsjechische al Andrea Petkovic van het Duitse gras. Nu was Bertens aan de beurt.

Bertens was vooral blij dat ze weer eens een wedstrijd kon spelen. "Het is leuk om het wedstrijdelement weer te kunnen voelen, want met dat trainen was ik ook wel klaar." In Berlijn moeten de tennissers in hun eigen bubbel blijven. Dat wil zeggen dat ze niet verder komen dan hun hotel en de tennisbaan. Een bezoek aan de stad is verboden. En overal, behalve op de baan, moet een mondkapje worden gedragen. "Veel veiliger kan het niet, denk ik", aldus Bertens. "Of het leuk is, is een ander verhaal. Natuurlijk hoop je dat alles snel terugkeert naar hoe het was, maar dat kan op dit moment gewoon niet."

Demonstratietoernooi op verschillende ondergronden Het zogeheten Bett1 Aces-toernooi in Berlijn wordt van maandag 13 juli tot en met zondag 19 juli gespeeld in Berlijn. Normaal gesproken had er een nieuw grastoernooi georganiseerd moeten worden, maar door de coronacrisis ziet alles er anders uit. De organisatie besloot een demonstratietoernooi te houden met zes mannen (onder wie blikvanger Dominic Thiem) en zes vrouwen én op twee locaties. Eerst op gras in het Steffi Graf Stadium en vanaf 17 juli op hardcourt bij het voormalige vliegveld Tempelhof.

Na het demonstratietoernooi zal Bertens weten waar ze fysiek staat na de periode zonder tennis. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is de US Open, dat op 31 augustus van start gaat in New York. Bertens twijfelt over US Open Vanwege de coronacrisis in Amerika, waar het aantal dagelijks besmettingen sinds enige tijd weer toeneemt, en de daarbij behorende huidige reisrestricties is het nog allerminst zeker of de 28-jarige Bertens wel naar New York kan en wil gaan. "Als de omstandigheden zo blijven, zeg ik nee. Ook omdat je bij terugkomst in Europa twee weken in quarantaine moet, waardoor je die twee weken tennis op gravel (haar favoriete ondergrond, red.) mist."

