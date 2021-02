Kind overleden na aanrijding met auto in Hoogezand

In Hoogezand (Groningen) is vanmiddag een kind om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het kind werd aangereden door een auto.

Veel is nog onduidelijk. Zo is niet bekend hoe oud het slachtoffer was en of het om een jongen of een meisje gaat. Ook is niet duidelijk hoe het ongeluk is gebeurd. RTV Noord meldt dat het kind ter plekke is overleden.

Het is het derde dodelijke ongeluk met jonge slachtoffers in korte tijd. Gisteren kwamen twee meisjes van 8 om het leven bij een aanrijding in het Drentse Coevorden. Maandag werd een 15-jarig meisje aangereden in Voorhout, Zuid-Holland. Zij overleed gisteren aan haar verwondingen.

In Krimpen aan den IJssel werd vandaag een jongen van 8 aangereden die de weg overstak met zijn fiets. Een automobilist kon niet meer op tijd remmen. De jongen hield er een gebroken been aan over, meldt Rijnmond.

In 2019 kwamen in Nederland in totaal elf kinderen onder de 15 jaar om het leven bij een verkeersongeluk. Cijfers over vorig jaar zijn nog niet gepubliceerd.