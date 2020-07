Nieuwegein 'ontvriendt' Poolse partnerstad: 'Homovrije zones zijn not done'

Symbolisch plakte de wethouder een sticker over Pulawy op de welkomstborden van Nieuwegein. "Hiermee willen we onze boodschap zichtbaar maken."

"Wij zijn een regenboogstad", zegt Schouten. "En we zijn beide onderdeel van Europa, waarin we vinden dat wie je ook bent, ongeacht je geaardheid, je er mag zijn in de publieke ruimte. Daar hoort zo'n homovrije zone niet bij."

"Het instellen van die homovrije zones is een serieuze zaak en onze gemeenteraad heeft een heel duidelijk statement afgegeven: dit kan niet", zegt wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) in het radioprogramma Nieuws en Co.

Nieuwegein verbreekt per direct de vriendschapsband met de Poolse stad Pulawy. De stad stelde onlangs, net als in bijna 30 procent van de Poolse gemeenten, een homovrije zone in. Gisteravond nam de gemeenteraad van Nieuwegein een motie aan om de zusterstad te 'ontvrienden'.

Volgens Schouten heeft de gemeente geprobeerd in gesprek te gaan met het bestuur van Pulawy. In maart stuurde burgemeester Backhuijs zijn Poolse collega een brief waarin hij zijn zorgen uitte. "Daar is niet op gereageerd", zegt Schouten.

Via lokale media lieten politici wel weten "dat Nieuwegein zich niet met de Poolse politiek moet bemoeien". Schouten: "We hopen daarom vooral dat de mensen om wie het gaat, die behoren tot de lhbti-gemeenschap in Polen, zich door ons gesteund voelen."

Stedenband

Een stedenband is een formele vriendschapsband tussen twee steden, die erop is gericht kennis uit te wisselen en lokaal bestuur te versterken. Veel banden zijn na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, bij wijze van vredesopbouw. Na de uitbreiding van de Europese Unie zijn er nieuwe banden tot stand gekomen, ook met Poolse gemeenten.

De stedenband tussen Nieuwegein en Pulawy stopte in 2015 al formeel, na ruim 21 jaar. Sindsdien onderhielden de twee steden vooral een informele vriendschapsband. Maar door de actuele ontwikkelingen in Polen stond die al langer onder druk.

Nieuwegein heeft ook een stedenband met Rundu in Namibië. In dit Afrikaanse land is homoseksualiteit strafbaar. Dit najaar wordt in de gemeenteraad besproken of de stedenband met Rundu in stand moet blijven.