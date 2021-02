Sotheby's veilt onbekend schilderij van Vincent van Gogh, 'zeldzaam en bijzonder'

Van Gogh - Sotheby's

Veilinghuis Sotheby's in Parijs veilt binnenkort een schilderij van Vincent van Gogh dat nooit eerder in het openbaar is vertoond. Het schilderij was meer dan honderd jaar in privébezit van een Franse familie. Voorafgaand aan de veiling wordt het doek voor het eerst tentoongesteld in Sotheby's in Amsterdam, waar het schilderij op afspraak kan worden bekeken. Het gaat om een doek dat Van Gogh in de lente van 1887 in Parijs schilderde: Scène de Rue à Montmartre, oftewel een 'Straatbeeld in Montmartre'. Conservator van het Van Gogh Museum in Amsterdam, Nienke Bakker, noemt het opmerkelijk dat het schilderij nu voor het eerst wordt tentoongesteld. "We hebben het schilderij nooit in het echt gezien, we kennen het wel van de literatuur en afbeeldingen." Het schilderij hangt nu nog in Parijs:

Er zijn nog wel meer schilderijen van Van Gogh in privébezit, maar die worden meestal wel uitgeleend of getoond, vertelt Bakker. "Dat is hier niet het geval, en dat is zeker zeldzaam en bijzonder." Op het schilderij is een straatje bij de Moulin de la Galette in Montmartre afgebeeld, gelegen in het 18e arrondissement van Parijs. Het was destijds een populaire uitgaansplek, waar Van Gogh vlakbij woonde. "Je had hier bars, tuinen en een danszaal. Op het doek zie je een poort, waar je naar de tuinen van de molen kon gaan. Het is aan de ene kant een straatscène, maar het heeft ook zeker iets landelijks", zegt Bakker.

Quote Van Gogh maakte schilderijen om met mensen te delen, dus het zou mooi zijn als het in een museum komt te hangen. Nienke Bakker, conservator van het Van Gogh Museum