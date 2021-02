Mooie goals Messi en fraaie rush De Jong helpen Barcelona langs Elche

De openingstreffer was ook al zo fraai. Een versnelling en dribbel van Messi, een hakje van Martin Braithwaite gevolgd door de afronding van de Argentijn in de korte hoek (1-0).

Het was een goal waar de superioriteit vanaf droop, de 2-0 van Barcelona tegen Elche. Zoals de Catalanen sowieso veel te sterk waren voor de bezoekers en uiteindelijk met 3-0 wonnen in Camp Nou.

Jordi Alba mocht de derde Barcelona-treffer maken, uit een voorzet van Braithwaite, de tweede assist van de Deense spits. En Ronald Koeman mocht drie punten bijschrijven, waarmee de derde plaats in La Liga werd heroverd op Sevilla.

Opsteker

Barcelona had twee teleurstellende wedstrijden achter de rug. Eerst de zeperd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League (1-4), gevolgd door een gelijkspel tegen Cádiz (1-1), in een duel waarin de ploeg van Koeman veel beter was.

De komende week wachten twee ontmoetingen met Sevilla. Komend weekend in La Liga, gevolgd door de return in de halve finales van de Spaanse beker, waarin een 2-0 achterstand moet worden weggewerkt.

Het beloven pittige wedstrijden te worden, duels waarin de magie van Messi en dribbels van De Jong zeer welkom zullen zijn.