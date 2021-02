Malaise Feyenoord houdt aan: ook puntenverlies tegen FC Groningen

Feyenoord heeft opnieuw punten laten liggen in een uitwedstrijd. Bij FC Groningen kwamen de Rotterdammers, die van de laatste zes uitbeurten er slechts eentje in winst hebben weten om te zitten, niet verder dan 0-0.

Feyenoord verzuimde door de remise in het inhaalduel - hevige sneeuwval lag op de oorspronkelijke speeldatum dwars - aan te haken bij nummer drie AZ, die drie punten voorsprong houdt en de Kuip-ploeg zondag op bezoek krijgt.

Het eerste gevaar kwam van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis, die al na een paar minuten voorlangs vuurde. Maar nog voor het eerste kwartier voorbij was, waren Tomas Suslov en Gabriel Gudmundsson, van dichtbij, op Feyenoord-doelman Nick Marsman gestuit.

Vervolgens namen de gasten weer het heft in handen. Orkun Kökcü nam het Groningse doel kort achter elkaar twee keer op de korrel. Bij de eerste poging kopte Leroy Fer in de rebound over het doel. Even later trof Luis Sinisterra, ook al in tweede instantie, de paal.