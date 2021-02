Bruce Springsteen vrijuit voor rijden onder invloed

Bruce Springsteen heeft aan zijn aanhouding in november in de staat New Jersey een boete van 500 dollar overgehouden. Hij is veroordeeld voor alcohol drinken op een strand waar dat verboden is.

De aanklachten voor rijden onder invloed en roekeloos rijden kwamen te vervallen wegens gebrek aan bewijs.

De 71-jarige rockzanger gaf in een online rechtszitting toe dat hij op 14 november twee glaasjes tequila heeft gedronken op een strand waar een alcoholverbod geldt.

Springsteen moet ook 40 dollar aan proceskosten betalen.