Nederlandse voetbalsters zijn Duitsland na 21 jaar eindelijk de baas

De Nederlandse voetbalsters hebben voor het eerst in 21 jaar gewonnen van grootmacht Duitsland. In Venlo was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in een vriendschappelijke wedstrijd boordevol kansen met 2-1 te sterk voor de aartsrivaal.

Meten met een grootmacht

In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio wilde bondscoach Wiegman graag oefenen tegen de top in het vrouwenvoetbal. Een snelle blik op het palmares (een wereldtitel, een olympische titel en liefst acht Europese titels) van de Duitse voetbalsters maakt duidelijk dat zij tot die categorie behoren.

Ook is Duitsland nog altijd de nummer twee van de FIFA-ranglijst. Nederland is de nummer vier, maar heeft de Duitsers in de laatste jaren op de grote toernooien overvleugeld. Zo nam Oranje de Europese titel over van de Duitsers. Bij het WK in Frankrijk haalde Oranje de finale. Duitsland strandde al in de kwartfinales en weet daardoor nu al zeker dat het de olympische titel van 2016 niet zal kunnen verdedigen.

Van de voorgaande 19 duels won Duitsland er liefst twaalf. Slechts twee keer was Nederland de beste, de laatst keer in 2000 toen bondscoach Wiegman zelf nog als speelster in het veld stond (2-0).