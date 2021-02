Nederlandse voetbalsters zijn Duitsland na 21 jaar de baas: 'We horen er echt bij'

Daniëlle van de Donk viert haar winnende treffer tegen Duitsland met de bank van Oranje. - ANP

De Nederlandse voetbalsters hebben voor het eerst in 21 jaar gewonnen van grootmacht Duitsland. In Venlo was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in een vriendschappelijke wedstrijd boordevol kansen met 2-1 te sterk voor de aartsrivaal. Jackie Groenen (voor rust) en Daniëlle van de Donk (na rust) tekenden voor de Nederlandse treffers.

Meten met een grootmacht In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio wilde bondscoach Wiegman graag oefenen tegen de top in het vrouwenvoetbal. Een snelle blik op het palmares (een wereldtitel, een olympische titel en liefst acht Europese titels) van de Duitse voetbalsters maakt duidelijk dat zij tot die categorie behoren. Ook is Duitsland nog altijd de nummer twee van de FIFA-ranglijst. Nederland is de nummer vier, maar heeft de Duitsers in de laatste jaren op de grote toernooien overvleugeld. Zo nam Oranje de Europese titel over van de Duitsers. Bij het WK in Frankrijk haalde Oranje de finale. Duitsland strandde al in de kwartfinales en weet daardoor nu al zeker dat het de olympische titel van 2016 niet zal kunnen verdedigen.

Bondscoach Sarina Wiegman overlegt met Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. - ANP

Van de voorgaande 19 duels won Duitsland er liefst twaalf. Slechts twee keer was Nederland de beste, in 1997 en in 2000. Die laatste keer, een vriendschappelijk duel op 16 maart 2000 in Arnhem, stond bondscoach Wiegman zelf als speelster in het veld.

Miedema vertrouwt blind op Groenen Het vriendschappelijke duel in Venlo was dan ook een serieuze prestigestrijd, waarin Ajax-doelvrouw Lize Kop en rechtsback Lynn Wilms de kans kregen om zich te laten zien. Beiden lieten zich zien, zoals heel Oranje uitstekend begon. Nadat Jill Roord na vier minuten al de lat had geraakt, zorgde Jackie Groenen na een ruim kwartier voor 1-0. De middenveldster van Manchester United ontving de bal van Vivianne Miedema, die zonder te kijken de bal terugtrok en zo de Duitse defensie verraste. De afronding van Groenen in de verre hoek mocht er eveneens wezen.

Daniëlle van de Donk baalt na de 1-1 van Duitsland vlak voor rust. - ANP

In de aantrekkelijke eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar een Duits offensief vlak voor rust was de Nederlandse defensie toch te machtig. Svenja Hüth werd goed vrijgespeeld en haar voorzet werd van dichtbij in het doel gewerkt door Laura Freigang: 1-1. Van de Donk kopt, Kop blinkt uit Na rust waren de grootste kansen voor Oranje. Zo mikte Lieke Martens, die ooit als 17-jarige in De Koel het eerste eredivisiedoelpunt maakte van VVV-Venlo in de eredivisie, mikte net naast het Duitse doel. De grootste kans was echter voor Daniëlle van de Donk, die een knappe voorzet van Wilms niet op waarde wist te schatten. Deze kopbal van Van de Donk ging nog de mist in, maar na een uur was het wel raak. Roord ging alleen af op de Duitse doelvrouw, haalde uit en zag haar inzet via de arm van de Duitse doelvrouw op de lat belanden. Van de Donk, toch niet de grootste op het veld toonde zich het meest alert, troefde twee verdedigsters af en kopte van een meter of twee raak.

Lize Kop kreeg de kans bij Oranje tegen Duitsland en had een paar knappe reddingen in huis. - ANP

Na die treffer ging Duitsland weer op zoek naar de gelijkmaker en had die in de stormachtige slotfase wellicht ook verdiend, maar doelvrouw Kop bleek na rust niet te passeren. 'Sari is eerste keeper, Lize is goed onderweg' "Petje af voor Lize. Ze staat niet heel vaak op het doel, maar ze deed het echt ontzettend goed", zei matchwinner Van de Donk, die erkende dat ze na haar wissel de laatste twintig minuten met samengeknepen billen had zitten toekijken. "Steef (Van der Gragt, red.) kopte alles weg, zij is echt een beest. Ik ben gewoon heel trots." Vijf keer eerder mocht Kop in actie komen onder de lat bij Oranje, maar zo'n grote rol als vandaag speelde ze nog nooit. "Ik probeer Sari uit te dagen en de concurrentie aan te gaan. Ik denk dat het altijd goed is. En ik wil mezelf ook laten zien natuurlijk." Ook bondscoach Wiegman was te spreken over haar doelvrouw. "Ze heeft een paar goede reddingen gehad, al kan het in de opbouw soms wat rustiger. Lize doet het bij ons heel goed. Wij zijn in voorbereiding op de Spelen en dus vind ik dat Lize en Sari allebei minuten moeten maken. Er hoeft namelijk maar iets te gebeuren of er moet een andere keeper spelen. Sari van Veenendaal is onze eerste keeper. En Lize is hartstikke goed onderweg."