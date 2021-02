Crisis in aartsbisdom Keulen: katholieken schrijven zich uit om misbruikonderzoek

Het rommelt in het aartsbisdom Keulen, met een kleine twee miljoen katholieken het grootste bisdom van Duitsland. Aanleiding is de manier waarop de aartsbisschop van Keulen, kardinaal Rainer Maria Woelki, omgaat met een onderzoek naar seksueel misbruik.

Eind 2018 vroeg kardinaal Woelki een advocatenkantoor uit München om te onderzoeken hoe er in zijn bisdom met gevallen van seksueel misbruik is omgegaan. Toen dat rapport afgelopen najaar klaar was, wilde het aartsbisdom het niet publiceren: er zouden fouten gemaakt zijn in het onderzoek.

Wel gaf het aartsbisdom meteen opdracht voor een nieuw onderzoek, door een andere partij. De uitkomsten daarvan worden verwacht op 18 maart, maar duidelijk is al dat het zou gaan om zeker driehonderd slachtoffers, en meer dan tweehonderd verdachten.