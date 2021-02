Griekspoor laat sensationele zege glippen in Montpellier en mikt nu op Ahoy

De Nederlander treurde niet om zijn gemiste kansen en sleepte er ook in de derde set een tiebreak uit. Maar daarin was het Humbert, die zijn derde matchpoint wist te benutten.

Griekspoor wist bijna te profiteren. Bij 5-3 in set twee kreeg hij op eigen service zelfs drie matchpoints, maar kon niet doordrukken. De Fransman ontsnapte en sloeg toe in de spannende tiebreak.

Humbert, de nummer 32 van de wereld, dacht Griekspoor (160ste op de ATP-ranglijst) even vlot opzij te zetten. Toen dat niet het geval was, begon hij zich aan alles te ergeren.

Met derde zege op ATP Tour naar Ahoy

Dinsdag had Griekspoor met een zege op de Amerikaan Marcos Giron voor de derde keer in zijn loopbaan de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikt. Griekspoors twee eerdere ATP-zeges waren beide in Rotterdam. In 2018 versloeg hij Stan Wawrinka en een jaar later was hij te sterk voor Karen Chatsjanov.

Voor het ABN Amro-toernooi van komende week is hij vooralsnog aangewezen op het kwalificatietoernooi.