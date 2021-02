Willem II en ADO Den Haag in evenwicht in tumultueuze degradatiekraker

Aan de andere kant mochten de Tilburgers juist weer niet klagen nadat Ricardo Kishna op weg naar een kans ten val was gekomen, maar Siemen Mulder daar geen strafschop voor wenste te geven, al leek de scheidsrechter, die niet door de VAR naar de kant was geroepen, daar na het duel spijt van te hebben.

Het duel in de kelder van de eredivisie tussen Willem II en ADO Den Haag, die met dertien punten alleen FC Emmen onder zich wisten, is in Tilburg zonder winnaar geëindigd. Na twee benutte strafschoppen én twee rode kaarten stond er 1-1 op het scorebord.

De bal ging onmiddellijk na rust wel op de stip. Spits Kramer kwam de Haagse defensie assisteren en maakte daarbij in de ogen van de arbitrage een overtreding op Spieringhs. De net ingevallen Mike Trésor velde het vonnis: 1-0.

Ook Haagse strafschop

Een kwartier later was Kramer zelf het slachtoffer. Willem II-aanvoerder Jordens Peters wilde opruiming houden in het strafschopgebied, maar raakte in plaats van de bal de voet van de Haagse aanvaller. Shaquille Pinas nam de penalty voor zijn rekening: 1-1.

Wriedt kreeg daarna de mogelijkheid de thuisploeg opnieuw aan de leiding te brengen, maar hij schoot te snel om doelman Martin Fraisl in verlegenheid te kunnen brengen. En ook Vangelis Pavlidis had het vizier niet op scherp staan bij de twee schietkansen.

Het laatste kwartier gingen beide ploegen in met ook de personele bezetting in balans: Peters liep tegen z'n tweede gele kaart aan en kon de douche opzoeken. De bij ADO ingevallen John Goossen aan de ene en Wriedt aan de andere kant waren nog in de buurt bij een winnende treffer, maar die bleef uit.