Parken ontruimd vanwege drukte, Amsterdamse agenten bekogeld

Het Vondelpark was een van de plekken waar het zo druk was dat mensen zich niet meer aan de anderhalvemetermaatregel konden houden, meldt NH Nieuws . De gemeente Amsterdam riep bezoekers op om te vertrekken. "Geniet dicht bij huis van het weer en kom op een rustig moment terug", schreef de gemeente op Twitter.

In parken in Amsterdam, Tilburg en Groningen heeft de politie vanmiddag bezoekers weggestuurd omdat het veel te druk werd. Ook op andere plekken in het land verzamelden zich weer te veel mensen die wilden genieten van het zachte weer.

Zo druk was het in de parken:

Burgemeester Halsema is ontstemd. "Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronaregels", zegt ze tegen AT5 . "De aanwezigen toonden geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen. Het park is geen festivalterrein."

De politie zegt dat de ontruiming gemoedelijk verliep. "De zon scheen en iedereen was in een goede bui. Jammer voor hen dat het zo eindigt", aldus een woordvoerder.

In Utrecht was het op een aantal plekken ook druk. RTV Utrecht meldt dat er veel mensen waren in het Wilhelminapark, het Griftpark en Lepelenburg. Agenten en handhavers hebben volgens de gemeente extra goed gecontroleerd in de parken.

"We zijn ons ervan bewust dat mensen coronamoe zijn", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. "Maar de regels gelden ook gewoon in de buitenlucht." Volgens de gemeente was de drukte overal in Utrecht beheersbaar, de politie hoefde niet in te grijpen.

Noorderplantsoen Groningen leeggehaald

In Groningen werd op last van de burgemeester wel ingegrepen, meldt RTV Noord. Het was zo druk in het Noorderplantsoen dat alle mensen werden weggestuurd. Hoeveel mensen er in het park waren, is niet duidelijk.

De gemeente wil zelf niet van een ontruiming spreken. "Mensen zijn gewezen op de maatregelen die nog steeds van kracht zijn", zegt een woordvoerder. Dat zou in "een uiterste relaxte sfeer" zijn verlopen.