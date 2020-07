Weekcijfers corona: daling besmettingen stokt, vooral in Zuid-Holland

Sinds het ruimere testbeleid op 1 juni van start ging daalde het aantal positieve tests van ruim 1200 per week naar ruim 400 in de voorlaatste week. Afgelopen week steeg dat cijfer naar zo'n 500.

Na een lange periode waarin het aantal nieuwe coronagevallen bleef dalen, is die afname nu tot stilstand gekomen. Het aantal positief geteste mensen steeg licht, vooral in Zuid-Holland.

Op het toppunt van de pandemie was het percentage positief geteste patiënten nog veel hoger: bijna een derde van het aantal tests dat werd afgenomen.

De afgelopen twee weken werden in Zuid-Holland de meeste nieuwe besmettingen geteld: 392 mensen werden positief getest (11 op de 100.000). Ter vergelijking: in Groningen werden in deze periode slechts 5 mensen positief getest (1 op de 100.000), in Drenthe 2 (0,4 op de 100.000).

Op onderstaande kaart staat het aantal positieve tests per provincie van de afgelopen twee weken. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het aantal per 100.000 inwoners.