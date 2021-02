Hordenloopster Visser loopt Europese toptijd in series in Madrid

Atlete Nadine Visser heeft haar goede vorm onderstreept met een rappe race op de 60 meter horden in Madrid. De regerend Europees kampioen op dit onderdeel won in de indoormeeting uit de World Tour in Madrid haar serie in 7,89.

Dat was haar beste tijd van dit jaar ook de snelste van dit jaar op de Europese ranglijst. Ze deelt de eerste plek op de ranking met de Britse Tiffany Porter, die eerder dit jaar ook 7,89 liep.

Het nationale record op de 60 meter horden, ook in handen van Visser, is 7,83. Dat liep ze in 2018 in Birmingham.

Zoë Sedney ook naar finale

Visser komt later woensdag nogmaals in actie in de finale, evenals Zoë Sedney. De jongere zus van sprintster Naomi Sedney won haar serie in 8,03. De meeting in Madrid is voor beide atletes het laatste optreden voor de EK indoor, die van 5 tot en met 7 maart worden gehouden in het Poolse Torún.

Visser wil in Torún graag haar titel prolongeren bij de EK.