De uitzending van 24 februari

Het imagoprobleem van AstraZeneca

Wat is er toch aan de hand met het AstraZeneca-vaccin? In Duitsland weigeren mensen een prik te nemen van de Brits-Zweedse farmaceut. Maar volgens Schotse onderzoekers werkt het vaccin "uitstekend". We spreken onder andere met een van de onderzoekers en vaccinexpert Ben van der Zeijst.

Ondertussen gaat de levering van AstraZeneca in Europa met horten en stoten. Morgen praat het Europees Parlement voor het eerst openbaar met de topman van AstraZeneca. Gaat het parlement er met gestrekt been in? Correspondent Sander van der Hoorn in Brussel praat ons bij.