Broers in zaak Lotte (14) uit Almelo langer vast, vader vrijgelaten

Het voorarrest van de twee broers die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo is met dertig dagen verlengd. De rechtbank in Overijssel heeft dat vanmiddag bepaald.

De vader van de minderjarige jongens is vrijgelaten, meldt RTV Oost. De 43-jarige man is nog wel verdachte in de zaak, maar mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 10 januari na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein in Almelo. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het meisje door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de doodsoorzaak heeft justitie nog altijd geen mededelingen gedaan.

Het onderzoek is nog in volle gang, zegt het OM. Er worden onder meer beelden bekeken van beveiligingscamera's van bedrijven op het industrieterrein. Ook worden er nog mensen verhoord die zich na een getuigenoproep gemeld hebben.