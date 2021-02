Zorgen in Frankrijk over dodelijk geweld tussen rivaliserende jeugdbendes

Voor de tweede keer binnen 24 uur is in Frankrijk een minderjarige gedood bij geweld tussen groepen jongeren. Beide keren gebeurde dat in het departement Essonne, ten zuiden van Parijs.

Maandag kwam het aan het eind van de middag tot een geweldsuitbarsting in het stadje Saint-Chéron. Zo'n tien gewapende jongeren gingen met elkaar op de vuist, zei correspondent Frank Renout op NPO Radio 1. "Een 14-jarig meisje werd met een mes in haar buik gestoken en overleed diezelfde avond nog aan haar verwondingen. In verband met de vechtpartij zijn zes minderjarigen aangehouden. Drie van hen zijn nog maar 13 jaar oud."

Gisteren deed zich een soortgelijk incident voor in het plaatsje Boussy-Saint-Antoine, zo'n 45 kilometer ten noordoosten van Saint-Chéron. Aan het eind van de middag waren een dertigtal jongeren betrokken bij een gevecht met messen en stokken.

"Een 14-jarige jongen overleed, nadat hij in zijn borst was gestoken. Een 13-jarige jongen werd in zijn hals gestoken en is zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen", zei Renout. "Hier zijn zeven mensen in hechtenis genomen, allemaal minderjarig."

Veel meer geweldsincidenten

De politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bezorgd over de snelle escalatie van de strijd tussen jeugdbendes.

"Vorig jaar werden er 357 botsingen en gevechten tussen jeugdbendes gemeld, 24 procent meer dan in het jaar ervoor", aldus Renout. "De helft daarvan speelde zich af in Parijs en omgeving. In het departement Essonne verdubbelde het geweld van jeugdbendes."

Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin bezocht het departement. Hij wijt het toenemend jeugdgeweld aan voortijdig schoolverlaten, rondhangen op straat en het ontbreken van ouderlijk toezicht. De regering heeft naar beide plaatsen 50 extra agenten gestuurd om te voorkomen dat er opnieuw gevechten uitbreken.