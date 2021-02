Grote groep dode dolfijnen op de kust van Mozambique

Op het eiland Bazaruto voor de kust van Mozambique zijn zo'n honderd dode dolfijnen gevonden. Een eerste groep spoelde zondag aan, gisteren kwamen er nog 86 bij.

Waaraan de dolfijnen zijn doodgegaan is nog niet bekend. Experts onderzoeken de kadavers. Tot dusver zijn geen problemen met de huid, tong of ingewanden van de beesten aangetroffen. Een laboratorium in de hoofdstad Maputo doet verder onderzoek.

Mogelijk houdt de dood van de dolfijnen verband met de orkaan die vorige week in het gebied woedde en het water met grote kracht opstuwde.