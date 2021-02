'Omgekomen meisjes Coevorden deden klusjes in de buurt'

De twee jonge meisjes die gisteren omkwamen bij een ongeluk in Coevorden maakten volgens ooggetuigen een ronde door de buurt om klusjes te doen. Bij het oversteken van de weg werden ze met hun skelter geschept door een auto.

Een ooggetuige zegt tegen RTV Drenthe: "Ik was aan het klussen in huis en zag het allemaal gebeuren. Ik ben met een noodgang naar beneden gerend." Samen met omstanders probeerde ze de meisjes te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Ze overleden ter plekke.

'Auto reed niet heel hard'

Volgens de vrouw reed de automobilist die de meisjes schepte niet heel hard. Ze schat de leeftijd van de slachtoffers op ongeveer 7 jaar. Een derde meisje dat hen vergezelde raakte niet gewond. Zij zou het zusje van een van de slachtoffers zijn.

De politie wil nog weinig kwijt over de zaak. Burgemeester Bouwmeester van Coevorden sprak na het ongeluk van een dieptrieste dag. "Dit is ronduit verschrikkelijk voor de familie van de meisjes en andere betrokkenen uit hun omgeving."

De basisschool van een van de meisjes kreeg vanochtend een officiële bevestiging door de politie van haar dood. "Het nieuws druppelde gisteren al binnen, maar het kwam vanochtend alsnog als een schok aan", zegt een medewerker. "Dit is een drama." De school overweegt een herdenkingsbijeenkomst te organiseren.