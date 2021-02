Actie tegen online shaming: 'Expose-accounts kunnen te lang hun gang gaan'

Exposing reikt verder dan het alom bekende delen van naaktfoto's en suggestieve filmpjes, stellen de actievoerders in een verklaring. "Op TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter en Instagram worden dagelijks foto's en video's van vooral jonge vrouwen 'gerepost'. Dit zijn dus foto's die door onszelf online gedeeld worden maar dan gerepost worden door expose-accounts met een nieuwe context, namelijk: 'Zij is een hoer.' Of 'hij is homo.' Of zij is 'trans.' Het gaat om onschuldige beelden van bijvoorbeeld een typisch TikTok-dansje."

"Je hoort niet dat degene die iemand exposet wordt aangepakt of een straf krijgt. Vaak komen ze er vrij makkelijk mee weg. En degene die geëxposed is zit eigenlijk met alle ellende", zegt acteur Walid Benmarik. "En het zijn niet alleen de mensen die geëxposed worden, maar ook de mensen eromheen, familieleden die ermee te maken hebben. Met soms desastreuze gevolgen. Mensen die onzeker zijn of in een lastig parket zitten, kunnen zichzelf ook nog eens wat aandoen."

Op de lijst van initiatiefnemers staan veel bekende namen, zoals die van schrijver Abelkader Benali en cabaretier Najib Amhali. Veel mannen die dit statement delen, hebben een Marokkaans- of Turks-Nederlandse achtergrond. Dat is belangrijk, vindt BNN-presentator Sahil Amar Aïssa. "Het statement staat er ook voor dat wij als mannen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap moeten opstaan om ons uit te spreken tegen de manier waarop de vrouwen en queer-community in onze gemeenschap eigenlijk constant doelwit is geweest van shaming en exposing voor het minste of geringste. Voor een dansje op TikTok."