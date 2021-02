Real jaagt op 1-0 tegen tien Italianen • City op 2-0 voorsprong tegen Mönchengladbach

Doelman Sergio Padt heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen gespeeld. De 30-jarige keeper verklapte na het thuisduel met Feyenoord (0-0) dat zijn overgang naar de Bulgaarse club Ludogorets komende zomer rond is. "Dat is allemaal getekend en in kannen en kruiken", liet hij weten.

"Er is nog een kans dat ik nu al verhuis", vervolgde Padt, die een aflopend contract heeft bij FC Groningen. "De transfermarkt is in Bulgarije nog wat langer open. Het is nu aan FC Groningen wat er verder gaat gebeuren. De directie moet beslissen of het bod goed genoeg is om mij nu al te laten gaan. Daar heb ik geen invloed op en ik weet er verder ook niks van. Ik ga in elk geval zelf niet het bedrag neerleggen dat FC Groningen wil."