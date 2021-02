Feyenoord in actie in Groningen, Oranjevrouwen met alle kanonnen tegen Duitsers

'Als Lucas Pratto net zo goed voetbalt als hij kan praten, heeft Feyenoord een mooie slag geslagen', schreven we op 7 januari.

Anderhalve maand later kunnen we concluderen dat dit niet het geval is. Pratto heeft nog niet gescoord en begint in Groningen wederom op de bank.

Een grote verrassing is dat overigens niet, Pratto werd bij zijn komst omschreven als 'grote gok'.

'Mijn werk is goals maken', zegt Feyenoord-spits Pratto, die zelden scoort