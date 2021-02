Voorzitter Rijnsburgse Boys voorziet drama amateurvoetbal: 'Tsunami van ellende'

Het was niet de vraag óf, maar wanneer het nieuws dat de KNVB een streep zet door de resterende wedstrijden in de Tweede Divisie hem zou bereiken. Ad Hendriksen, voorzitter van Rijnsburgse Boys, had weken geleden al een eenvoudige rekensom gemaakt. Na wat plussen en minnen was hij tot de conclusie gekomen dat het voetbalseizoen 2020/2021 met geen mogelijkheid kon worden afgemaakt.

"Stel dat, in een hypothetisch geval, er op 15 maart als gevolg van het afschaffen van de avondklok weer kon worden getraind", zo beredeneerde Hendriksen. "Dan hadden we vanaf dat moment zes weken nodig gehad om onze spelers weer wedstrijdfit te krijgen. Dat zou hebben betekend dat we vanaf eind april weer konden spelen. In zo'n scenario had je twee maanden de tijd gehad om de twaalf resterende duels te spelen die nodig waren om een halve competitie af te ronden. Iedereen met een beetje gezond verstand begrijpt dat zoiets onbegonnen werk is."