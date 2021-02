Heemskerk krijgt swim-off tegen Van Roon om olympisch ticket

De zwembond is daarom in gesprek gegaan met Heemskerk en Van Roon. Zij zijn gezamenlijk deze oplossing overeengekomen.

"De KNZB was van plan om hoger beroep aan te tekenen tegen die uitspraak", zegt Cats. "Maar het is belangrijk om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen, zeker ook in het belang van de betrokken zwemsters."

Heemskerk had aangedrongen op een extra krachtmeting met Van Roon omdat ze in december verstek had moeten laten gaan bij de kwalificaties in Rotterdam. Ze zat toen in quarantaine vanwege een positieve coronatest van haar man.

Er komt een swim-off tussen Femke Heemskerk en Valerie van Roon. Inzet is een olympisch ticket op de 50 meter vrije slag. Het duel zal op 9 april plaatsvinden tijdens de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven.

In Eindhoven krijgen beide zwemsters een extra kans om een betere tijd te zwemmen dan ze eerder in het kwalificatietraject al gedaan hebben. Afgesproken is dat de eerder gezwommen tijden geldig blijven.

Van Roon is daarmee in het voordeel, want zij heeft een tijd staan van 24,63. Heemskerk noteerde eerder een tijd van 24,71.

Cats is blij dat de situatie daarmee is opgelost. "Dit soort kwesties vreet energie van topsporters. Je wil als sportbond natuurlijk niet dat sporters in dergelijke zenuwslopende situaties terechtkomen."

"Het is daarom goed dat er nu helderheid is over het vervolg. Met name voor Valerie, die na een zeer sterke race in Rotterdam zeker dacht te zijn van Tokio, is de situatie ontzettend vervelend."