Dekker weer knap tweede in de UAE Tour, ditmaal achter Sam Bennett

David Dekker heeft voor de tweede keer in vier etappes net naast de zege gegrepen in de Ronde van de Emiraten. De 23-jarige Dekker, die deze week in de Emiraten zijn profdebuut maakt, moest Sam Bennett voor laten gaan in de massasprint op Al Marjan Island.

Na een boeiende waaierrit, een tijdrit en een mooie klim naar de Jebel Hafeet was de vierde etappe een stuk minder enerverend. Olivier Le Gac en François Bidard zorgden in de vlakke etappe van 204 kilometer voor de enige vlucht. Zij gingen er na 115 kilometer vandoor en werden 40 kilometer later weer opgeraapt.

Dekker moest in de finale van ver komen, passeerde nog flink wat topsprinters en werd net als op zondag knap tweede. Achter Bennett, maar voor mannen als Caleb Ewan en Elia Viviani.