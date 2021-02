PEC kiest voor oude bekende en haalt Langeler terug naar Zwolle

Vier dagen na het ontslag van John Stegeman heeft PEC Zwolle een nieuwe trainer aangesteld: Art Langeler. Hij was al eerder in dienst van de club en leidde de Zwollenaren tijdens die periode, in 2012, naar de eredivisie. Langeler, die nu nog werkzaam is bij de KNVB, staat vanaf 1 april aan het roer bij Zwolle.

Hoewel beide partijen nog in gesprek zijn over de laatste details van het contract bevestigen bronnen rond de club aan de NOS dat Langeler de nieuwe hoofdtrainer wordt.

Langeler (50) begon bij PEC als coach in de jeugdopleiding, promoveerde tot hoofdcoach, was daarna werkzaam in de jeugdopleiding van PSV, bondscoach van Jong Oranje en de laatste jaren directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB.