Ten Hag op z'n hoede voor kracht van Lille: 'Juist in uitwedstrijden beter'

Dankzij de 2-1 overwinning die Ajax vorige week meenam uit Noord-Frankrijk hebben de Amsterdammers een comfortabele uitgangspositie tegen Lille, donderdagavond tijdens de return in de tweede ronde van de Europa League. Niet alleen vanwege de score, maar ook gevoelsmatig, want Ajax behaalde die zege op overtuigende wijze. Toch wil Erik ten Hag niet te lichtzinnig denken over de klus. Hij weet dat Lille in uitwedstrijden vaak beter voor de dag komt dan in eigen stadion. "Wij zijn ons bewust van die statistiek. Het wordt dus een zware proef voor ons, maar we hebben er vertrouwen in", blikt Ten Hag daags voor het duel vooruit. 'Moet beter' De Ajax-trainer vindt net als veel buitenstaanders dat zijn ploeg een uitstekende wedstrijd speelde in Lille, maar hij benadrukt dat het donderdag toch echt nog beter zal moeten om de volgende ronde te halen. "Als je de eerste wedstrijd goed analyseert, zie je dat er zeker nog verbeterpunten zijn. Die ga ik nu natuurlijk niet verklappen, om de tegenstander niet wijzer te maken, maar ik ga ervan uit dat we morgen bepaalde stappen hebben gezet."

Ajax viert de late goal van Brian Brobbey in Lille

Ajax kan tegen Lille nog geen beroep doen op Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui. De vleugelverdedigers zijn nog niet hersteld van de blessures die ze onlangs opliepen. Mazraoui viel anderhalve week geleden tijdens een uitduel met Heracles Almelo geblesseerd uit. Tagliafico heeft nog te veel last van een hoofdblessure die hij eind vorige maand opliep tijdens een duel met Willem II. De Argentijn speelde vorige week in de uitwedstrijd tegen Lille nog met een bril op, maar klaagde na afloop dat hij niet goed kon zien. Hij was ook schuldig aan de enige tegentreffer.

Ten Hag gunt Promes transfer Ten Hag ging op de persconferentie ook in op het aanstaande vertrek van Quincy Promes. De aanvaller vervolgt zijn carrière bij Spartak Moskou. "De handtekeningen moeten nog gezet worden, maar het lijkt er inderdaad op dat hij die kant opgaat", zegt Ten Hag, die in eerste instantie niet wilde meewerken aan het vertrek van de aanvaller. "Quincy is een geweldige speler. Hij heeft het hier vorig jaar heel goed gedaan. Toen hij met het verzoek kwam om deze transfer te maken, stond ik daar eigenlijk niet voor open, want we hebben iedereen nodig in deze drukke periode." "Maar we hebben een alternatief gevonden (Oussama Idrissi, red.), dus toen hebben we er toch aan meegewerkt. Ik gun Quincy deze stap."

Ten Hag had Promes graag erbij gehouden: 'Stond eigenlijk niet open voor transfer'

Voor André Onana ligt de toekomst mogelijk nog wél in Amsterdam. De doelman, die twaalf maanden geschorst is vanwege het gebruik van furosemide, is met Ajax in gesprek over het verlengen van zijn in de zomer van 2022 aflopende contract. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe Onana de komende tijd fit blijft, omdat hij ook niet mag meetrainen bij Ajax. "Veel zal afhangen van wat het CAS gaat beslissen", zegt Ten Hag. "Maar in de plannen met hem wordt natuurlijk meegenomen hoe je deze periode overbrugt."